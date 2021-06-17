Türkiye Fabrika yandı, işçiler ağladı! Küçükçekmece'de yangın...

Fabrika yandı, işçiler ağladı! Küçükçekmece'de yangın...

Türkiye

Fabrika yandı, işçiler ağladı! Küçükçekmece'de yangın...

Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada gündüz vardiyasında çalışan işçiler, sabah saatlerinde fabrikaya geldi. İşçiler, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını birbirlerine sarılarak yaşlı gözlerle izledi.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi üzerindeki kağıt ve ambalaj üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının tüm fabrikayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. 5 bin metrekarelik alana kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.


Fabrikada çalışan ve yangından habersiz olan gündüz vardiyası işçileri, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"BURADAN EKMEK YİYEN 100'E YAKIN ÇALIŞAN VAR"

Fabrikada çalışan işçilerden Şahin Civelek, "Büyük bir felaket oldu. Şükürler olsun, can kaybımız yok. Sadece mal kaybı yaşandı ama pandemi şartlarında zor bir durum oldu. Hepimize geçmiş olsun. İtfaiye ekipleri, geceden beri yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda kontrol altına alındı. Böyle bir işletmenin bu duruma gelmesi üzücü. Buradan ekmek yiyen 100'e yakın çalışan var" dedi.

"KENDİ FABRİKAMIZ GİBİ GÖRÜYORDUK"

Gece vardiyasında çalışan işçilerden Mete Civelek ise "Hayret ve dehşetle izledik. Büyük bir şok yaşadık. Kendi fabrikamız gibi görüyorduk. Bu yüzden üzüntümüz büyük oldu. Çalışmalara nispeten yardımcı olmaya çalıştık. İçeriden bilgisayar gibi malzemeleri kurtarmaya çalıştık. Zor bir gece geçirdik, hala buradayız. Allah, herkesin canını ve malını korusun" diye konuştu.

Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN/DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
HDP ve siyaset…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kaçak kazıyla ortaya çıktılar! Mozaikler 24 saat korunuyor...