Türkiye Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Türkiye

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Kütahya’da, söve ve stropiyer imalatı yapan bir fabrikada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın yol açtığı yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

30 Ekim 2021, Cumartesi 19:16 Son Güncelleme:
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Fuatpaşa Mahallesi Keresteciler sitesi 31´inci sokaktaki bir söve ve stropiyer imalatı yapılan fabrikada, kaynak makinesinden plastik malzemelerin üzerine sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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