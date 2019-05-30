Fabrikada temizlik görevlisine tecavüz iddiası

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran B.G., sigara fabrikasına hizmet veren taşeron firmada temizlik görevlisi olarak çalıştığını, bir gün önce saat 18.00 sıralarında, vardiya şefi olan Rasim D.’nin kendisini malzeme deposuna çağırıp kapıyı kilitlediğini ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek, şikayetçi oldu.

'KORKTUĞUM İÇİN YARDIM İSTEYEMEDİM'

B.G., korktuğu için bağıramadığını ve kimseden yardım isteyemediğini söyledi.Bunun üzerine savcının tamimatıyla harekete geçen polis, Rasim D.’yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinde B.G. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia eden Rasim D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesi’ne sevk edildi. Burada da ifadesini tekrarlayan Rasim D., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA