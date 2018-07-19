Fabrikadan yayılan koku 8 işçiyi hastanelik etti

Olay, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yapı kimyasal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçiler koku hissetmeleri üzerine fenalaştılar. Bazıları ise baygınlık geçirdi. Fabrika bekçisi ise durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri koku yüzünden içeri giremedi. Sağlık ekipleri AFAD’dan yardım istedi. AFAD kısa sürede fabrikaya geldi. AFAD yetkililer, kokudan etkilenen 8 işçiyi çıkarıp ambulanslara bindirdi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

AFAD yetkilileri fabrikada yaptığı incelemede herhangi bir gaz kaçağı olmadığını tespit ederken, kokunun nereden geldiğini incelemeye devam ediyor.

Kokudan etkilenen 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, 8 işçi kokudan etkilenirken, olay yerine sadece 4 ambulans geldi. Her ambulansa 2 işçi yerleştirilerek hastaneye götürülmesi dikkat çekti.