Türkiye Fabrikasının yanışını gözyaşları içinde izledi!

Fabrikasının yanışını gözyaşları içinde izledi!

Türkiye

Fabrikasının yanışını gözyaşları içinde izledi!

Kayseri'de bir mobilya fabrikasındaki kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Fabrikanın sahibi Mehmet Gerçel, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23’üncü Cadde’deki Mehmet Gerçel’e ait mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında Yangın çıktı. İçeride kaynak makinesi ile çalışma yapılırken sıçrayan kıvılcımların süngerleri tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Alevler bitişikteki boya fabrikasına da sıçradı. Gelen ekipler yangına müdahale etti. Bu sırada Fabrika sahibi Mehmet Gerçel, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Fabrikada büyük çapta maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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