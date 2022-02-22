Apple'ın bir sonraki iOS yazılım güncellemesi, kullanıcıları maskelerini aşağı çekmek zorunda kalmadan tanımak için Face ID özelliğini değiştirecek.

Face ID'deki değişikliklerle birlikte iOS 15.4 güncellemesi şu anda beta formunda ve Bloomberg'e göre Mart ortasına kadar geniş bir kullanıma sunulması bekleniyor. Kilit açma özelliği iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacak.

Güncelleme, bu özelliği kullanmak için "katılması" gereken Apple kullanıcıları için bir yaşam kalitesi iyileştirmesi sağlayacak. Bu özellik, iPhone'un kullanıcının kimliğini doğrulamak için "göz çevresindeki benzersiz özellikleri" tanıdığını belirtiyor.

Değişiklikten önce, kullanıcıların Face ID tanıma bir maskeyle kapatıldığında iPhone'larının kilidini açmak için Apple Watch'larda bulunan bir geçici çözümü kullanmaları gerekiyordu. Ancak, Omicron varyant dalgalanması azaldıkça birçok yerel ayar maske gereksinimlerini geri çevirdikçe bu özellik kullanıma sunuluyor.

"Maskeli Yüz Kimliği", iOS 15.4 güncellemesine dahil edilecek birkaç eklemeden biridir. En son yama aynı zamanda kullanıcıların cihazlar arasında dosyaları sürükleyip bırakmasına veya tek bir klavye ve izleme dörtgeni ile kontrol etmesine olanak tanıyan “Evrensel Kontrol”ü de piyasaya sürecek.

Güncelleme ayrıca yeni emojiler, ana ekrana kolay erişim için bir Apple Card “widget”ının eklenmesi ve Apple'ın Safari tarayıcısı için bir şifre yönetim sistemi içerecek.

Bloomberg, Apple'ın önümüzdeki ay düşük maliyetli bir iPhone ve iPad'inin yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmesinin beklendiğini bildirdi.