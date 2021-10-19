Facebook 10 bin kişiyi işe alacak! Paralel evren geliştiriyor

Facebook, internetin geleceği olarak görülen sanal gerçeklik evreni ‘metaverse’i inşa etmek için harekete geçti. ABD merkezli firma önümüzdeki 5 yılda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ‘metaverse’in inşası için 10 bin kalifiye elemanı işe alacağını duyurdu. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, fiziksel ve dijital dünya arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak kurgusal evren fikrinin başlıca destekçilerinden biriydi. Zuckerberg “Facebook’un 5 yıl içinde sosyal medya şirketi olmaktan kurgusal evren şirketi olmaya geçeceğini tahmin ediyorum” demişti.

ZAMANLAMAYA DİKKAT

Bu teknoloji, birinin sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla kilometrelerce uzaktaki arkadaşıyla ‘yüz yüze’ görüşmesini sağlayabilir. Facebook, sanal gerçeklik gözlükleri üreten bir şirket olan Oculus’u 2014’te 2 milyar dolara satın almıştı. Şirket ağustosta sanal gerçeklik gözlüğü takan ekibin, kendilerinin karikatürize edilmiş 3 boyutlu versiyonları olarak göründükleri sanal bir odada toplantılar düzenledikleri ‘Horizon Workrooms’u tanıtmıştı. Ancak Facebook’un bu açıklamasının, firmanın gelirlerini kullanıcı güvenliğinden ön planda tuttukları iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Mark Zuckerberg uygulamayı “Cep telefonlarımızdan bakabileceğimiz değil parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet” olarak tanımlıyor.