Araştırmacılar, yöntemlerinin Facebook'un mevcut 3D fotoğraflar özelliğinden ve 3D fotoğraflar oluşturmak için mevcut olan diğer yöntemlerden daha üstün olduğunu belirtti.

Facebook, 3D fotoğraflarını 2018'de iPhone X gibi çift kameralı cep telefonları için piyasaya sürdü. Facebook 3D fotoğraflar, görüntülerdeki derinliği değerlendirmek için TrueDepth kamera kullanıyor. Son çalışmada, araştırmacılar, yaklaşımlarının süreksizliği nasıl ortadan kaldırdığını ve mevcut diğer 3D yöntemlerinin sunduğu bulanıklığı nasıl gösterdiğini belirtmek için bir iPhone ile çekilen birkaç görüntü kullanıyor.

Bu yeni yol daha iyi Facebook 3D görüntüler elde etmenizi sağlayabilir. Yeni yol, RGB-D görüntülerden 3D görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca önceden eğitilmiş bir derinlik değerlendirme sistemi kullanarak normal 3D görüntülerle çalışabiliyor. Araştırma çalışması ayrıca LLFF ve Nvidia'nın Xview'inden daha üstün performans iddia ediyor. Araştırmacılar, bazı 3D modellerin performansını RealEstate 10K veri setinden görüntüler kullanarak değerlendirdi. Son birkaç ay içinde Nvidia, Microsoft ve Facebook, 2D fotoğraflardan 3D nesneler oluşturmak için teknolojiler tanıttı. Bununla birlikte, yeni yöntem, 3D görüntüler oluşturmak için fotoğraflarda eksik pikselleri tahmin eden yapay zeka süreci olan inpainting'i kullanıyor.

Yeni yöntemle ilgili yayınlanan makalede, yöntemin derinlik değerleri ve renk tahminlerine dayanan bir sürece dayalı olduğu açıklandı. Yapay zeka uzmanlarının geliştirdiği yeni yöntemde 3 boyutlu görüntüler oluşturmak için belirli sayıda katmanın önceden belirlenmesine gerek yok.











