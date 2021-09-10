Facebook, Ray-Ban'in ana şirketi olan EssilorLuxottica iş birliği ile geliştirilen birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu. Ray-Ban Stories kullanıcılara, fotoğraf ve video çekimi, deneyim paylaşımı, müzik dinleme ve telefon görüşmelerinde yeni bir deneyim sunuyor.

Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik alanında hayata geçirdiği Facebook Reality Labs kapsamında geliştirilen Ray-Ban Stories ile kullanıcılar akıllı gözlüğün çekim butonunu ya da Facebook Assistant sesli komutunu kullanarak ellerini kullanmadan fotoğraf ve 30 saniyeye kadar videolar çekebiliyor.

EssilorLuxottica ve Facebook Reality Labs’in ortak tasarım çalışmasının bir ürünü olan Ray-Ban Stories’de, iki kamera, mikro hoparlörler, üç mikrofonlu ses dizisi, optimize edilmiş Snapdragon işlemci gibi özellik ve donanımlar bulunuyor.

20 farklı çeşidi bulunan akıllı gözlükler, internette ve ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve Birleşik Krallık'ta satışa sunuldu.



