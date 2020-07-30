Facebook, Amazon, Google ve Apple yöneticileri ifadelerini tamamladı

Telekonferans yoluyla gerçekleştirilen oturumda yöneticiler, sektörün ne denli rekabetçi olduğunu ve imza attıkları yeniliklerin ve hizmetleri ve bunların tüketiciler nezdindeki karşılığını gösteren verileri paylaştı.

Demokratlar, oturumda yoğun olarak pazar rekabetine odaklanırken Cumhuriyetçiler, teknoloji devlerinin muhafazakar sesleri susturduklarını iddia ederek, sözgelimi şirketlerin Çin'deki yatırımlarına yönelik kaygılarını dile getirdiler.

Cumhuriyetçilerin suçlamaları, oturum öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda da dile getirilmişti.

Trump, paylaşımında "Kongre, büyük teknoloji firmalarını adalete davet etmezse, ki bunu yıllar önce yapmaları gerekiyordu, o zaman ben bunu başkanlık kararnameleriyle yapacağım. Washington yıllarca hep konuştu, eyleme geçmedi. Ülkemizin insanları bıktı usandı" ifadelerine yer vermişti.

AP'de yer alan habere göre Google ve Amazon'a, platformlarını rakip firmalar arasında haksız rekabete neden olacak şekilde veri topladıkları yönünde suçlamalar yöneltildi.

Teknoloji devleri hakkındaki kaygılar neler?

Oturumda, Konre üyeleri Google'ı, kullanıcıları kendi sayfasında tutmak için, Yelp gibi daha küçük şirketler tarafından yaratılan içeriği çalmakla suçladı.

Amazon'un sitedeki satıcıları muamelesi, Facebook'ın Instagram gibi rakiplerini satın alması ve Apple'ın App Store'u da dikkat çeken başka alanlar.

Cicilline, Amazon'un yapısında hem satıcılara ev sahipliği yaptığı hem de benzer ürünler sunarak onlara karşı rekabet ettiği için, bir çıkar çatışması bulunduğunu söyledi. Bu uygulamalar, Avrupalı denetleyici kurumların da dikkatini çekmişti.

Cicilline "Amazon'un bu ikili rolü, temelden rekabet karşıtı ve Kongre harekete geçmeli" dedi.

Ancak bazı Cumhuriyetçi Partililer, şirketleri bölmeye ya da ABD'deki rekabet yasalarını önemli oranda değiştirmeye hazır olmadıklarının sinyalini verdi ve bir Kongre üyesi "büyük ille de kötü demek değildir" dedi.

Cumhuriyetçi üyelerin kaygıları daha çok, muhafazakar görüşleri bastırdıklarını savundukları şirketlerdeki siyasi taraflılık algısı üzerineydi.

Kongre Üyesi Jim Jordan "Lafı dolandırmayacağım. Büyük teknoloji şirketleri muhafakazarları avlamaya çalışıyor" dedi.

Şirketler ne yanıt verdi?

Video konferansla toplantıya katılan yöneticiler, ürünlerinin küçük işletmelere yardımcı olduğunu ve işletmelerinin piyasaya yeni girenlerin rekabet tehdidi altında olduğunu söyleyerek, şirketlerini savundu.

Apple'ın patronu Tim Cook iş yapma ikliminin çok rekabetçi olduğunu ve akıllı telefon işinde pazar payı kapma rekabetini "sokak dövüşüne" benzetti.

Kongre'nin önüne ilk kez çıkan Bezos ise, Amazon'da çıkar çatışması olduğunu reddetti, ancak şirketin sitedeki satıcıların satış verilerinin ele alınma biçimini gözden geçirdiğini itiraf etti.

Şirket, bu verileri çok satan ürünlerin kendi versiyonlarını başlatmak için kullanmakla suçlanıyor.

Bezos, Amazon kurallarının çalışanların, şirketlerin satış verilerine bakmasını engellediğini söyledi, ancak bazı çalışanların bu kuralları ihlal edebiliyor olabileceğini kabul etti.

Bezos, Amazon'un Walmart gibi şirketlerin rekabetiyle mücadele ettiğini ve yeni iş alanlarına girdiğinde yıllarca para kaybettiğini vurguladı.

Bezos "Ben garaj girişimcilerini severim. Ben de onlardan biriydim. Ancak dünyanın küçük şirketleri ihtiyacı olduğu gibi, büyük şirketlere de ihtiyacı var. Küçük şirketlerin yapamayacağı şeyler var" dedi.

Trump ne dedi?

Uzun süredir Amazon'u eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, Kongre'nin harekete geçmemesi halinde, başkanlık direktifleriyle bunu kendininin yapacağını belirtti.

Trump ayrıca, Beyaz Saray yetkililerinin oturumu yakından izleyeceğini söyledi ve "Büyük teknoloji şirketlerinin yaptıklarının çok kötü olduğuna şüphe yok" dedi.

'Satıcı verilerine erişip erişemediğimizi garanti edemem'

Kongre'ye ilk kez ifade veren Amazon CEO'su Bezos, Demokrat Washington Temcilcisi Pramila Jayapal'a yanıtında, söz konusu suçlamaya şirketin satıcı verilerine erişip erişmediği konusunda kendisinin garanti veremeyeceği yanıtını vererek, şirketin ve yöneticilerin bunu daha önce reddettiğini söyledi.

Demokrat Rhode Island Temcilisi ve Komite Başkanı David Cicilline ve Cumhuriyetçi Wisconsin Temsilcisi James Sensenbrenner'in sorularını yanıtlayan Google CEO'su Pichai ise, arama motorunu diğer web sitelerinden fikir ve bilgi çalmak için kullandıkları ve kârlarını artırmak için insanları kendi dijital hizmetlerine yönlendirme amacıyla manipüle ettikleri yönündeki suçlamayı reddetti.

Cicilline, "Bana öyle geliyor ki Google internete giriş kapısı haline geldikçe, gücünü kötüye kullanmaya başladı" dedi.

Pichai, yüz milyonlarca insana en faydalı bilgileri sağlama amacında olduklarını öne sürdü.

"Amazon'un ABD pazarındaki payı yüzde 4'ten az"

İlk defa Kongre üyeleri karşısında ifade veren Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, babasız bir şekilde zorluklar içinde büyüdüğünü, sektöre 1994’te evinin garajından internette kitap satarak girdiğini aktardı.

Bezos, devasa ve rekabetçi küresel perakende pazarında Amazon’un durumuna değinerek, şirketin ABD perakende pazarındaki payının yüzde 4’ten az yer tuttuğunu ifade etti. Bezos, şirketin küçültülmesini önerenlere, Walmart’ın Amazon'dan iki kat büyük olduğunu hatırlattı.

Başta Kongre’de ifade vermeyi reddeden ve ancak diğer CEO’lar katıldığı takdirde ifade verebileceğini belirten Bezos, kendisine yöneltilen Amazon’un haksız rekabet oluşturacak şekilde üçüncü taraf satıcıların gizli bilgilerini topladığı şeklindeki eleştirileri de reddetti.

"'İnternet için güncellenmiş kurallar belirlenmeli'"

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de şirketine yöneltilen, "nefret söylemleri" paylaşımlarının uygun bir şekilde denetlenememesi, kullanıcıların gizliliğinin ihlali ve haksız rekabet oluşturma eleştirilerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Zuckerberg, acil bir tehlike ve zarar teşkil etmedikçe Facebook’un mümkün olduğu ölçüde ifade özgürlüğünü savunduğunu belirterek, “Biz Amerikan ekonomisinin üstüne kurulduğu demokrasi, rekabet, katılımcılık ve ifade özgürlüğü değerlerine inanıyoruz.” dedi.

İnsanların teknoloji şirketlerinin büyüklüğü ve gücü konusunda duyduğu endişeleri anladığını savunan Zuckerberg, “Nihayetinde, şirketlerin zararlı içerik, gizlilik ve seçim bütünlüğü gibi önemli konularda sadece kendi başlarına karar vermemeleri gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden hükümet ve düzenleyicilerin bu alanda daha aktif bir rol alması ve internet için güncellenmiş kurallar belirlenmesi çağrısında bulunuyorum.” diye konuştu.

"Son 10 yılda internet reklam maliyetleri yüzde 40 düştü"

Google’ın CEO’su Sundar Pichai de yazılı olarak verdiği ifadede, Google'ın, fiyatların serbest olduğu ve ürünlerin sürekli iyileştirildiği oldukça rekabetçi ve dinamik küresel pazarlarda çalıştığını belirtti.

Pichai, Google’ın e-ticaret pazarındaki diğer şirketlere karşı haksız avantaj sağlamak için arama motorlarını değiştirdiği yönündeki suçlamalara karşı, “Twitter, Instagram, Pinterest, Comcast ve diğerlerindeki reklam rekabeti, son 10 yılda internet reklam maliyetlerinin yüzde 40 düşürülmesine yardımcı oldu ve bu tasarruflar tüketicilere daha düşük fiyat olarak yansıdı." ifadelerini kullandı.

Avrupalı düzenleyiciler Google’a söz konusu suçlamalardan dolayı 2,7 milyar dolar ceza keserken, ABD’nin 50 eyaletindeki savcılar da eylülde Google hakkındaki tekelleşme iddiaları üzerinden soruşturma başlatmıştı.

"Apple, baskıcı bir pazar payına sahip değildir"

Dünyada en fazla telefon satan üçüncü büyük şirket Apple'ın CEO’su Tim Cook da “Apple, iş yaptığımız alanda baskıcı bir pazar payına sahip değildir.” diye konuştu.

Apple’ın teknik sınırlamalarla pazardaki rakiplerini devre dışı bıraktığı ve tüketicilere yüksek fiyatlar uyguladığı yönündeki ithamları da reddeden Cook, diğer şirketlere kıyasla fiyatların makul olduğunu savundu.

Cook, "Apple dükkanları açıldığından bu yana komisyonları asla yükseltmedik veya tek bir ücret eklemedik." dedi.

'Rekabet edemeyen birçok büyük şirketin varlığı son buldu'

The Guardian'da yer alan habere göre, şirketinin 'yoğun bir rekabet ile karşı karşıya olduğunu' söyleyen Facebook CEO'su Zuckerbeg de şunları söyledi:

"Facebook şimdi başarılı bir şirket, ancak biz buraya Amerikan usulüyle ulaştık: Başlarken hiçbir şeyimiz yoktu ve insanların değerli bulduğu daha iyi ürünler sunduk. Kanunlarımızdan anladığım kadarıyla şirketler büyük oldukları için kötü değiller; rekabet edemeyen birçok büyük şirketin varlığı son buldu."

Zuckerberg, Instagram'ın satın alınmasını savunarak Facebook'un hızla büyüyen Instagram'ın altyapısını ve güvenliğini geliştirmesine yardımcı olduğunu öne sürdü.

Platformun karşılaştığı reklam boykotuna ilişkin soruyu yanıtlayan Zuckerberg, "Nefret söylemine karşı savaşmaya, bu meselelere karşı verdiğimiz taahhütlere ve bunlarla mücadele etmeye tam şekilde odaklandık" dedi.