Facebook, Amazon’daki arazilerin platformundaki satışını yasakladı

Bazı kullanıcılar, Facebook’un Marketplace aracını kullanarak sığır otlatma, odunculuk ve madencilik için kullanılması sakıncalı olan Amazon orman arazilerini satışa çıkarıyor. Şirket bunun artık Facebook Marketplace ile yapılamayacağı duyuruldu. Aynı yasak, Instagram ve WhatsApp’ın satış araçlarında da geçerli olacak.

Facebook, konu hakkında “Bugün, Facebook Marketplace'te Amazon yağmur ormanları içindeki ekolojik koruma alanlarından arazi satma girişimlerini engellemeye yönelik önlemlerimizi duyuruyoruz. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerindeki ticari araçlarımızla ekolojik koruma alanlarındaki her türlü arazinin satın alınmasını veya satılmasını açıkça yasaklamak için ticaret politikalarımızı güncelliyoruz” dedi.

Facebook, bu arazilerin satılmasını engellemek için artık Marketplace’e verilen ilanları yayınlamadan önce bir bir kontrol edecek.



