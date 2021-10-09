Bilim & Teknoloji Facebook, Amazon’daki arazilerin platformundaki satışını yasakladı

Facebook, Amazon’daki arazilerin platformundaki satışını yasakladı

Bilim & Teknoloji

Facebook, Amazon’daki arazilerin platformundaki satışını yasakladı

Facebook, Amazon’da bulunan ve tehlike altındaki arazilerin kendi araçları üzerinden satılmasını yasakladı. Şirket, Instagram ve WhatsApp’ın ticaret araçları üzerinden Amazon’daki koruma alanlarından arazi satmanın mümkün olmayacağını söyledi.

09 Ekim 2021, Cumartesi 12:35 Son Güncelleme:
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Bazı kullanıcılar, Facebook’un Marketplace aracını kullanarak sığır otlatma, odunculuk ve madencilik için kullanılması sakıncalı olan Amazon orman arazilerini satışa çıkarıyor. Şirket bunun artık Facebook Marketplace ile yapılamayacağı duyuruldu. Aynı yasak, Instagram ve WhatsApp’ın satış araçlarında da geçerli olacak.

Facebook, konu hakkında “Bugün, Facebook Marketplace'te Amazon yağmur ormanları içindeki ekolojik koruma alanlarından arazi satma girişimlerini engellemeye yönelik önlemlerimizi duyuruyoruz. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerindeki ticari araçlarımızla ekolojik koruma alanlarındaki her türlü arazinin satın alınmasını veya satılmasını açıkça yasaklamak için ticaret politikalarımızı güncelliyoruz” dedi.

Facebook, bu arazilerin satılmasını engellemek için artık Marketplace’e verilen ilanları yayınlamadan önce bir bir kontrol edecek.


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