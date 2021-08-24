Bilim & Teknoloji Facebook, ana uygulamasına görüntülü ve sesli arama ekleyecek

Facebook, ana uygulamasına görüntülü ve sesli arama ekleyecek

Bilim & Teknoloji

Facebook, ana uygulamasına görüntülü ve sesli arama ekleyecek

Facebook, ana uygulamasında sesli ve görüntülü arama eklemeyi test ettiğini açıkladı. Sesli ve görüntülü aramalar, Facebook'un Portal video kameraları ve Oculus sanal gerçeklik başlıkları gibi diğer ürünlerinde sunduğu çeşitli Messenger özelliklerinden ikisi.

24 Ağustos 2021, Salı 13:00 Son Güncelleme:
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Alınan karar kapsamında kullanıcılar, Facebook'un ana uygulamasında sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilecek. Bu işlemi bir süredir Messenger isimli harici bir uygulama üzerinden sürdüren Facebook'un neden böyle bir karar aldığı ise tam olarak net değil.

Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, Messenger'ı bypass edecek özelliğin test edildiğini doğruladı. Sözcüye göre Facebook'un ana uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme imkanı tanıyan özellik, başta ABD olmak üzere pek çok ülkede test ediliyor.

Facebook uygulamasına sesli ve görüntülü aramalar eklemek, ilk etapta Messenger'ı kapatmak kadar mantıklı. Bir Facebook yöneticisi ise konuyla ilgili olarak; zamanla daha fazla açıklama yapılacağını söylüyor.

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