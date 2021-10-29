Facebook, artırılmış gerçeklik gözlüğünün detaylarını paylaştı

Mark Zuckerberg, gelecekte metaverse’ü dünyamıza taşıyacak yeni gözlük projesinin detaylarını açıkladı. Facebook’un ilk artırılmış gerçeklik gözlüğü olacak olan bu gözlüklerin henüz resmi bir ismi yok. Zuckerberg, gözlüklerden Project Nazare ismiyle bahsetti.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü, dijital olan her şeyi gözlerinizin önüne taşıyabiliyor. Bu sayede mesajlaşmayı gözlükleri yapabilecek ve bu gözlüklerle dünyaya sanal elementler taşıyabileceksiniz.

Bu gözlükler, standart gözlükler gibi bir çerçeveye ve yaklaşık 5 milimetre kalınlığında bir cama sahip. İçerisinde ise güçlü bir donanım yer alıyor.

Gözlükte Facebook ekibinin yıllardır üzerinde çalıştığı hologram ekranlar, projektörler, batarya, özel üretilmiş bir çip, kamera, hoparlör ve sensörler var.