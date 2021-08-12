Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan yüzlerce hesabı sildi

Facebook, konuya ilişkin son raporunda, Rusya merkezli AdNow adlı bir şirkete ait influencer pazarlama ajansı Fazze'nin, söz konusu ağ ile bağlantılarının olduğunu söyledi.

Kapatılan hesapların Hindistan, Latin Amerika ve ABD'yi hedeflediğini söyleyen şirket, bu hesapların ayrıca "influencer" olarak bilinen etki alanı yüksek, çok takipçili kullanıcılarla da işbirliği yapmaya çalıştığını belirtti.

Facebook'un bildirdiğine göre kapatılan sahte hesaplar, Kasım 2020'de AstraZeneca aşısının insanları şempanzeye dönüştüreceğine dair sahte görseller yaratmaya çalıştı.

Bu hesaplardan yapılan paylaşımlarda, aşının insanları maymunlara dönüştüreceği izlenimi vermek için "Maymunlar Cehennemi" isimli filmlerden alınmış ve üzerine diyaloglar yazılmış görseller kullanıldı.

Söz konusu bu paylaşımlar, Hindistan hükümetinin AstraZeneca aşısı için acil durum onayını tartıştığı sıralarda Hintçe olarak Facebook'ta yapıldı.

Facebook, aşı karşıtı yürütülen kampanyada Bangladeş ve Pakistan'dan üretilmiş sahte hesapların kullanıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu, politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 65 Facebook ve 243 Instagram hesabını sildiğini söyledi.



