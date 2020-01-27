Onur Binay/posta.com.tr

Kısa süre önce Amazon CEO'su Jeff Bezos'un iPhone X model telefonu, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman tarafından hackletilmişti. Bu haber, The Guardian tarafından kamuoyu ile paylaşıldığında, "iddia" kapsamında değerlendirildi.

Hack olayının en korkutucu yanı, kötü amaçlı yazılımın 2018'de WhatsApp aracılığıyla Bezos'a gönderilen 4.22MB'lık bir video klibe kodlanmasıydı. Kötü amaçlı yazılım, videonun hiç oynatılmasa bile Suudilerin Bezos'un telefonundaki tüm dosyalara erişmesine izin vermek için tasarlandı. Bazıları, WhatsApp güvenlik açığının hack'in gerçekleşmesine izin verdiği her şey için Facebook'u suçlarken, Bloomberg Facebook başkan yardımcısı Nicola Mendelsohn, bunu kabul etmiyor.

Geçen Şubat ayında, Bezos'un güvenlik danışmanı FTI Consultin g adlı bir firma kiraladı ve raporun bir kısmı Bezos'un WhatsApp hesabının video mesajını almasından saatler sonra "Bezos'un telefonundan büyük ve yetkisiz bir veri sızması başladı" diyor. FTI'nin raporu, Bezos'un telefonundan iletilen veri miktarının, kötü amaçlı yazılım alındıktan hemen sonra % 29.000 arttığını belirtti.

Facebook Genel Müdür Yardımcısı Nick Clegg, verdiği bir röportaj sırasında Bezos'un sahip olduğu iPhone X'un WhatsApp üzerinden hacklenmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Hatta Clegg, yaptığı açıklamalarda Bezos'u suçladı ve söz konusu videoyu açtığı için telefonunun hacklenebildiğini ifade etti. Ancak Clegg'in açıklamaları, siber güvenlik uzmanları tarafından tepkiyle karşılandı.

İsviçre'nin Davos kentindeki "Dünya Ekonomik Forumu"nda konuşan Facebook Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn ise Facebook'un bu hacklenme olayını kabul etmediğini bildirdi. Mendelsohn, suçun WhatsApp'ta değil, iPhone ve iOS işletim sisteminin geliştiricisi olan Apple'da olduğunu açıkladı. Mendelsohn'a göre Bezos'un telefonunun hacklenmesinin esas nedeni, iOS işletim sisteminde yar alan güvenlik açıkları.

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme söz konusu olduğunda, FTI Consulting'in raporuna göre yaptığı tek şey, Bezos'a gönderilen kötü amaçlı kodun daha fazla çalışılmasını geciktirmekti. Bu arada Apple, Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesi hakkında yorum yapmayı reddetti.

Geçen Kasım ayında, WhatsApp, İsrail firmasını bilgisi olmadan bazı WhatsApp kullanıcılarına gözetim yazılımı sunmakla suçlayan casus yazılım üreticisi NSO Group'a dava açtı. Facebook, NSO Group'un belirli WhatsApp kullanıcılarının telefonuna ulaşmak için mesajlaşma uygulamasında (yamalı olduğu için) bir güvenlik açığı kullandığını söyledi. NSO Group bu iddiaları reddetti.