Facebook bir yapay zeka şirketine uyarı mektubu gönderdi

Yüz tanıma yazılımı şirketi Clearview AI, makine öğrenimi algoritmasını, izinsiz sosyal medyadan kazınmış genel kişisel görüntüler de dahil olmak üzere milyarlarca halka açık fotoğraf üzerinde eğitiyor.

Buzzfeed News'e konuşan bir Facebook sözcüsü, Clearview’a bir mektup gönderdiklerini ve kendi platformlarından topladığı veri, görüntü ve medya başta olmak üzere şirketten, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi istediklerini ifade etti.

YouTube ve PayPal'a ait mobil ödeme servisi Venmo da şirkete konuya ilişkin mektup gönderdiklerini açıkladı. Twitter ise 21 Ocak’ta Clearview ile iletişime geçerek, platformundan veri kazmayı bırakmasını ve şu ana kadar toplanan tüm verileri silmesini söyledi.

Clearview tüm silme isteklerine uysa bile, kazınan verilerin ne kadarının sistemlerinde bir şekilde kaldığı sorusu akıllarda kalıyor. Veritabanından bir kez silindikten sonra bile AI, gelecekteki uygulamalarda bu görüntülerden öğrendiklerini kullanabilir.

Clearview, şirket web sitelerinden spor salonu selfie'lerinden bulanık arka plandaki yüzlere kadar çeşitli kaynakları kullanarak web sitelerinden ve sosyal platformlardan herkese açık 3 milyardan fazla görselin sisteme kazındığını ve şimdi hemen hemen herkesi tanımlayabildiğini iddia ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Avustralya ve Katar dahil olmak üzere toplam 22 ülkenin polis departmanlarına çeşitli sunumlar yapan şirket, gelecekte kolluk kuvvetleri için VR gözlükleri gibi giyilebilir cihazlar üretmeyi planlıyor.

Yazılımın polis tarafından kullanılması New Jersey'de geçen ay başsavcı tarafından yasaklandı.

Şirket, yazılımının "bir gözetleme aracı" olmadığı konusunda ısrar etse de, gerçekten buna benziyor.











