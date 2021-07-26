Facebook, bulut oyunlarını iPhone’da kullanılabilir hale getirdi

Apple’ın kuralları nedeniyle, Facebook gibi üçüncü taraf geliştiricilerin uygulama kullanıcılarını Apple’a ait olmayan satın alma mekanizmalarına sahip web sitelerine yönlendirmeleri yasak olduğundan, insanların bu oyun servisini nasıl bulacağı belirsiz.

Öte yandan Apple’ın iOS ödemeleri üzerindeki tutumunu şiddetle protesto eden Epic gibi diğer oyun şirketleri de bu noktada Apple ile sorun yaşamıştı. Facebook’un web oyunları kitaplığının oyun içi satın alımları kabul etmek için Facebook Pay adlı özel ödeme sistemini kullanıyor olması, Apple ile Facebook’un mevcut sorunla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir.

Facebook’un oyun platformunu web üzerinden iOS’a taşıma kararı, App Store’da gezinmek için kendi bulut oyun hizmetleri için Progresif Web Uygulamaları veya PWA’lar da yayınlayan Amazon ve Microsoft’un yaklaşımını taklit ediyor. Geçtiğimiz yıl Apple, oyunları iOS için bağımsız bir uygulamaya koyma girişimini engellediğinde ve alternatiflere bakacağını belirttiğinde Facebook tepki göstermişti. Bu tepkinin üzerine Apple, bulut tabanlı oyunlar uygulama olarak ayrı ayrı incelenmek üzere App Store’a gönderildikleri sürece izin verecek şekilde kurallarını düzenledi.

Facebook’un oyundan sorumlu başkan yardımcısı Vivek Sharma konu hakkında, “Diğerleriyle aynı sonuca vardık: Web uygulamaları şu anda iOS’ta bulut oyunlarını yayınlamak için tek seçenek” dedi. “Birçoğunun belirttiği gibi, Apple’ın App Store’daki bulut oyunlarına ‘izin verme’ politikası, hiçbir şeye izin vermiyor. Apple’ın her bulut oyununun kendi sayfasına sahip olması, incelemeden geçmesi ve arama listelerinde görünmesi, bulut oyununun amacını ortadan kaldırıyor. Bu engeller, oyuncuların yeni oyunlar keşfetmesinin, cihazlar arası oynamasının ve yerel iOS uygulamalarında yüksek kaliteli oyunlara anında erişmesinin, en yeni ve en pahalı cihazları kullanmayanlar için bile engellendiği anlamına geliyor” dedi.



