Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Sosyal medyanın en önemli oyuncularından Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşlar ortaya çıktı. Business Insider'ın haberine göre Facebook'ta 78 bin 499 dolardan, 345 bin 221 dolara kadar maaş alan çalışan var.

İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları:

Mühendis: 110,000 - 221,597 dolar

Analiz departmanı ekip lideri: 155,000 dolar

Ürün geliştirici: 105,000 - 199,355 dolar

Önyüz mühendisi: 110,000 - 225,000 dolar

Ürün menajeri: 110,000 - 240,000 dolar

Güvenlik mühendisi: 115,000 - 215,000 dolar

Elektrik mühendisi: 125,000 - 205,000 dolar

Optik bilimci: 140,000 - 180,359 dolar

Hardware mühendisi: 155,000 - 208,192 dolar

Direktör: 284,200 - 345,221 dolar

Network mühendisi: 78,499 - 180,000 dolar

İçerik strateji uzmanı: 115,000 - 180,000 dolar

Data bilimci: 110,659 - 216,331 dolar

Software mühendisi: 110,000 - 280,000 dolar

Data mühendisi: 110,000 - 195,424 dolar

Mühendislik Müdürü: 171,000 - 280,000 dolar

Teknik program yöneticisi: 111,636 - 225,000 dolar