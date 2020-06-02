ABD Başkanı Trump ile mikro blog sitesi Twitter arasındaki gerilimin yanlıları sürüyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in ABD Başkanı’nın yanında, Twitter’a cephe alması bazı Facebook çalışanlarını harekete geçirdi.

CNN International’da yer alan habere göre, Facebook çalışanları, “Biz gerçekliğin mutlak hakimi değiliz” diyerek ABD Başkanı’nın yanında, Twitter’a cephe alan Zuckerberg'e karşı sana bir adım atacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ile yaşadığı "bilgiyi doğrulama" tartışmasının ardından, "Ya güçlü düzenlemeler ya da kapatma" tehdidinde bulunmuştu.

Ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ınn sosyal medyada yeni düzenlemeler içeren ilgili kararnameyi perşembe günü imzalayacağı açıklanmıştı.

Fox News’e konuşan 36 yaşındaki girişimci, "Bu konuda Twitter'dan farklı bir politika izliyoruz. Facebook'un insanların çevrimiçi söyledikleri her şeyin gerçekliğinde hakem olmaması gerektiğine inanıyorum. Genel olarak, özel şirketler, özellikle de sosyal medya şirketleri böyle bir pozisyonda olmamalı” açıklamasını yapmıştı.