Dünya Facebook çalışanlarına büyük şok! Kapıda kaldılar

Facebook çalışanlarına büyük şok! Kapıda kaldılar

Dünya

Facebook çalışanlarına büyük şok! Kapıda kaldılar

Sosyal medya devi Facebook ve Instagram ile mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a erişim hâlâ sağlanamazken, New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter'da ses getiren bir haber paylaştı.

04 Ekim 2021, Pazartesi 23:33 Son Güncelleme:
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ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

Bilgiyi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.

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