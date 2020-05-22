Facebook, çalışanlarını kalıcı olarak evden çalıştırmayı planlıyor

ABD'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü haline gelmesiyle Facebook, mart ayında çalışanlarına 'evden çalışma' talimatı vermişti.

Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, bir canlı toplantıda salgının neden olduğu geçici değişikliklerin, şirketi, çalışanların ortak bir ofiste çalışma gereksinimini yeniden değerlendirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Çalışanların birçoğunun kalıcı olarak evden çalışmalarına izin verileceğini kaydeden Zuckerberg, 10 yıl içinde şirketin 45 binden fazla çalışanının yarısının evden çalışacağını belirtti.

Zuckerberg, yeni işe alınacak olan kıdemli mühendislerin de işe uzaktan çalışarak başlayacağı ve daha sonra mevcut çalışanların performans değerlendirmelerinden pozitif sonuçlar çıkarsa evden çalışma izni başvurusunda bulunmalarına izin verileceği bilgisini verdi.

Benzer bir karar daha önce Jack Dorsey'in sahibi olduğu Twitter ve Square şirketleri için de alınmıştı. Dorsey, burada çalışanların süresiz olarak evden çalışacağını duyurmuştu.

Google ise son yaptığı duyuruda, çalışanların 2020'nin sonuna kadar evden çalışabileceğini açıklamıştı.