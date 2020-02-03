Onur Binay/posta.com.tr

Kullanıcının elindeki telefona bağlı olarak birçok farklı mobil ödeme hizmeti var. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ve LG Pay bunlarda bazıları. Bunlar da bu hizmeti veren şirketler için nakit akışı yaratıyor. Örneğin, Apple, Apple Pay'in kullanıldığı her bir işlem tutarının % 0,15'inden kazanıyor. Örneğin, 200 dolarlık bir satın alma işlemini karşılamak için Apple Pay kullanıyorsanız, Apple 30 sent alıyor. Bu çok fazla para gibi görünmese de, Apple günde ortalama 11 milyondan fazla Apple Pay işlemine sahip.

Wall Street Journal’in Facebook’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Facebook, reklam gösterme planını şimdilik askıya aldı. Yine de reklam gösterme planları tamamen iptal edilmedi ve ileride yeniden gündeme gelebilir.

Mark Zuckerberg ve ekibi de WhatsApp üzerinden para transferinin fotoğraf göndermek kadar kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Zuckerberg, hali hazırda Hindistan’da aktif olarak kullanılan WhatsApp Pay uygulamasını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Facebook, WhatsApp’tan alışveriş yapmayı mümkün kılacak bir özellik üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu özellik ile kullanıcılar İşletmelerin WhatsApp profillerindeki ürün kataloglarından WhatsApp Pay ile alışveriş yapabilecek. WhatsApp’ta bu alışverişten komisyon alarak para kazanabilecek.











