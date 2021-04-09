Facebook çöktü mü? Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında kullanıcıları rahatsız eden erişim sorunları yaşıyor. Erişim sorunları milyonlarca kullanıcıyı etkilerken bazıları hiç erişemiyor.

Bu, Facebook'un sahip olduğu tüm hizmetlerin, 19 Mart'tan sonraki ikinci çöküşü.

Bazı kullanıcılar hesaplarına erişebiliyor ancak haber kaynağını yenileyemiyorlar. Yaşanan sorunlarla ilgili şirketlerden herhangi bir açıklama gelmedi.



