Bilim & Teknoloji Facebook çöktü mü? Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

Facebook çöktü mü? Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

Bilim & Teknoloji

Facebook çöktü mü? Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

Son dakika haberine göre, Sosyal ağlar Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında erişim sorunları yaşıyor. Bu, son bir ayda Facebook'un sahip olduğu hizmetlerde yaşanan ikinci çöküş.

09 Nisan 2021, Cuma 01:14 Son Güncelleme:
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Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında kullanıcıları rahatsız eden erişim sorunları yaşıyor. Erişim sorunları milyonlarca kullanıcıyı etkilerken bazıları hiç erişemiyor.

Bu, Facebook'un sahip olduğu tüm hizmetlerin, 19 Mart'tan sonraki ikinci çöküşü. 

Bazı kullanıcılar hesaplarına erişebiliyor ancak haber kaynağını yenileyemiyorlar. Yaşanan sorunlarla ilgili şirketlerden herhangi bir açıklama gelmedi.

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