“Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?” “Facebook ne zaman açılacak?” soruları son saatin en çok araştırılan konuları arasında girdi. Sosyal medya hesabı Facebook’a girmekte sorun yaşayan kullanıcılar, geçtiğimiz hafta gerçekleşen büyük kesintinin ardından tedirgin bekleyişlerine devam ediyor…

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Facebook’ta erişim sorunu yaşayan kullanıcıların büyük çoğunluğu ABD’de yaşıyor. Ancak, Avrupa’daki kullanıcılardan da Facebook erişim problemi hakkında bildirim gelmeye devam ediyor. Özellikle 11 Ekim gecesi gelmeye başlayan şikayetler, 12 Ekim sabahında yoğunluk kazandı.

Facebook’ta yaşanan problemin küresel değil bölgesel olduğu düşünülmekle birlikte, kullanıcılar, zaman zaman sorun yaşamaya devam ediyor.

Bununla birlikte şirketten konuya yönelik bir açıklama da henüz gelmedi.