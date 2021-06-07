Facebook, Unreal Engine 4 üzerinde inşa edilen ve tamamen iş birliğine dayalı bir oyun oluşturma platformu olan Crayta'nın arkasındaki geliştirici Unit 2 Games'i satın alarak Facebook Gaming'e dahil ettiğini duyurdu.

Facebook Gaming konu hakkında, "Crayta, oyun oluşturmayı daha erişilebilir ve kullanımı kolay hale getirmek için mevcut bulut akışı teknolojisini en üst düzeye çıkardı. Facebook'ta anında yeni deneyimler sunmak için Crayta'nın oluşturma araç setini Facebook Gaming'in bulut platformuna entegre etmeyi planlıyoruz" dedi.

Crayta, kodlamayı bilmeyen kişilerin bile sunulan araçlarla kendi oyunlarını oluşturabileceği ve para kazanabileceği bir platform. Platformun geliştiricisi U2G, deneyim veya geçmişe bakılmaksızın her zamankinden daha fazla insanı oyun geliştirmek, oynamak ve paylaşmak konusunda yetkilendirerek oyun sektörünü daha demokratik hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.