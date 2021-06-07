Bilim & Teknoloji Facebook, Crayta'nın geliştiricisi Unit 2 Games'i satın aldı

Facebook, Crayta'nın geliştiricisi Unit 2 Games'i satın aldı

Bilim & Teknoloji

Facebook, Crayta'nın geliştiricisi Unit 2 Games'i satın aldı

Facebook, bünyesine yeni bir oyun geliştirme platformu olan Crayta’nın arkasındaki Unit 2 Games’i ekledi. Unit 2 Games artık Facebook çatısı altında hizmet verecek.

07 Haziran 2021, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Facebook, Unreal Engine 4 üzerinde inşa edilen ve tamamen iş birliğine dayalı bir oyun oluşturma platformu olan Crayta'nın arkasındaki geliştirici Unit 2 Games'i satın alarak Facebook Gaming'e dahil ettiğini duyurdu.

Facebook Gaming konu hakkında, "Crayta, oyun oluşturmayı daha erişilebilir ve kullanımı kolay hale getirmek için mevcut bulut akışı teknolojisini en üst düzeye çıkardı. Facebook'ta anında yeni deneyimler sunmak için Crayta'nın oluşturma araç setini Facebook Gaming'in bulut platformuna entegre etmeyi planlıyoruz" dedi.

Crayta, kodlamayı bilmeyen kişilerin bile sunulan araçlarla kendi oyunlarını oluşturabileceği ve para kazanabileceği bir platform. Platformun geliştiricisi U2G, deneyim veya geçmişe bakılmaksızın her zamankinden daha fazla insanı oyun geliştirmek, oynamak ve paylaşmak konusunda yetkilendirerek oyun sektörünü daha demokratik hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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