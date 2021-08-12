Facebook Dating’e sesli sohbet özelliği geliyor

Facebook Dating’e eklenen önemli özelliklerden biri, kullanıcıların eşleştikleri kişiyle sesli sohbet başlatmasına olanak tanıyor. Eşleştiğiniz kişiyle arama başlatmak istenildiğinde karşıdaki kişi bir davetiyeyle bundan haberdar oluyor. Karşıdaki kişi daveti kabul ettiğinde ise sohbet etmeye başlanabiliyor.

Flört uygulamasına ayrıca ‘Match Anywhere’ yani ‘Herhangi Bir Yerde Eşleş’ isimli yeni bir özellik daha ekleniyor. Söz konusu yenilik sayesinde kullanıcılar iki ek yer daha ekleyebiliyor. Bu sayede farklı yerlerde geçici olarak bulunan ya da sık sık seyahat eden kişilerin eşleşmesi kolaylaşıyor.

Facebook Dating’e eklenen özellikler bu ikisiyle sınırlı değil. Şirket ayrıca platforma ‘Lucky Pick’ yani ‘Şanslı Seçim’ ismini verdiği bir yenilik sayesinde kullanıcıların tipik tercihlerinin dışında olabilecek diğer uyumlu adayları değerlendirmelerini sağlayacak.