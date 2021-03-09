Facebook dijital avatarları daha gerçekçi hale getirecek

The Information’ın podcast’ine katılan Mark Zuckerberg, sanal ve artırılmış gerçeklik için gelecek on yıllık dönemde nelerin olabileceği konusunda fikirlerini paylaştı. Zuckerberg, aynı zamanda donanım değişikliklerinin avatar oluşturma sürecinin en önemli odak noktalarından biri olduğunu da belirtti

Zuckerberg konu hakkında şunları söyledi:

“Gelecek versiyonlarla ilgili en heyecanlandığım şeylerden birisi el ve yüz takibi yapabilecek olmaları. Eğer sosyal varlık konusunda heyecanlıysanız bir cihazın yüzünüzü gerçekçi şekilde yansıtacak tüm sensörlere sahip olmasını ve böylelikle güçlü şekilde iletişim kurabilmeyi istersiniz.

Sanal gerçeklikte hâlihazırda en iyi sosyal deneyimi oluşturmak için bir cihaza mümkün olduğunca çok sensör sığdırmaya odaklanmış durumdayız. Bugün VR ile gelinen noktayı düşündüğümüzde deneyim öne çıkıyor. Gerçekten bazı çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ancak insanların gerçekçi avatarlarını oluşturabildikleri ve avatarlarıyla doğal bir göz teması kurabildikleri bir noktaya gelinmesini istiyorum.”

Mark Zuckerberg, yeni nesil VR avatarlarının da bu yıl içinde kullanıcılara sunulacağını açıkladı.