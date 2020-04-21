Facebook Gaming Android için yayınlandı

Facebook Gaming, şimdilik Android kullanıcıları için indirmeye sunuldu. Facebook Gaming, kullanıcıya Facebook oyunlarını anında oynama, ilgi alanına göre gruplara katılma ve Facebook canlı yayınlarını izleme olanağı sunuyor. Uygulamanın iOS versiyonunun en kısa zamanda kullanıma sunulacağı belirtildi.

Facebook, uygulamanın tanıtım kısmında “Facebook Gaming, sizi yeni bir oyun dünyasına davet ediyor. Burada, anında oyun oynayabilir ve ilgilendiğiniz her şeyi merkeze alan gruplara katılabilirsiniz. Eğlenmenin yolları sayısızdır. Size ait olanı bulun” diyor.

Uygulama sayesinde büyük e-spor turnuvalarının ve en iyi yayıncılarının videolarının keşfedilebileceği de kaydedildi. Oyuncular, Facebook Gaming’de 'Go Live' özelliği sayesinde ekranlarını yansıtarak oyunları Facebook üzerinden canlı olarak yayınlayabilecek. Uygulamada hiçbir reklam yer almazken bunun yerine Twitch’teki gibi rozetler kullanılıyor. Bu rozetlere sahip olabilmek için belirli bir ücret ödemek gerekiyor. Facebook, bu sayede gelirlerini artırabilecek.

Facebook Gaming nasıl indirilir?

Facebook Gaming uygulaması şimdilik Android uygulama mağazası Google Play'de bulunuyor. Uygulamanın iOS sürümü henüz yok. Eğer Android kullanıcısı iseniz yapmanız gerekenler ise şöyle:

Facebook Gaming'in Google Play Store sayfasına gidin.

Yükle tuşuna basın.

Facebook Gaming uygulaması indirilmeye başlanacak.



