Facebook, Geçmişi Temizle aracını tüm dünyada kullanıma sundu

Facebook, kendi sitesi dışındaki faaliyetlere ilişkin 'Off-Facebook Activity' isimli uygulamayı ağustosta İrlanda, İspanya ve Güney Kore'de kullanıma sokmasının ardından tüm dünyada erişilir hale getirdi.

The Washington Post'un "Kameraların nerede olduğunu unuttuğumuz bir reality TV programında yaşadığımızı bize hatırlatıyor" diye nitelediği uygulama, Facebook kullanıcısı olmasa bile internete giren herkese sanal faaliyetlerinin nasıl izlendiğini gösteriyor.

Uygulama, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer web siteleri, kullandığı diğer uygulamalar üzerinden Facebook'ta toplanan tüm bilgileri gösteriyor. Bunları göstererek kullanıcıya silme ya da yerli yerinde bırakma fırsatı da sunuyor.

Bu, en temelde, kullanıcılara diğer web sitelerindeki ya da uygulamalardaki faaliyetlerine dayanılarak karşılarına nokta atışı reklam çıkarmak için kullanılan verileri silme imkanı sunuyor.

Mark Zuckerberg, Facebook’un Dışındaki Hareketler hakkında, “Facebook’un Dışındaki Hareketler bölümü, şeffaflık ve kontrol konusunda yeni bir seviyeyi temsil ediyor. Bunu mümkün kılabilmek için bazı sistemlerimizi yeniden inşa etmemiz gerekti. Bu nedenle çalışmalarımız biraz zaman aldı.” dedi.

Facebook’un Dışındaki Hareketler bölümüne ve Geçmişi Temizle aracına ulaşmak için önce Ayarlar bölümüne gitmek gerekiyor. Ayarlar bölümünde ise Facebook Bilgilerin sekmesi üzerinden Facebook’un Dışındaki Hareketler bölümüne erişilebiliyor. Geçmişi Temizle aracı da bu bölümün içinde yer alıyor.



