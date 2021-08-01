Facebook, gerçek dünya içinde sanal bir dünya yaratmak istiyor

Zuckerberg, şirketin kendisini bir çoklu evren şirketi hâline getirme girişiminde olduğunu açıkladı. Zuckerberg'in TheVerge ile yaptığı bir röportajda ortaya çıkan fikir,'Ready Player One gibi bilim kurgu filmlerinde görülenlere benzer sanal ortamlar oluşturmaya dayanıyor. Proje, kullanıcıların Facebook ve diğer teknoloji devleri tarafından yönlendirilen sanal bir alanda etkileşime girmesini sağlayacak.

Zuckerberg, verdiği röportajda çoklu evreni insanların toplantılar düzenleyebileceği ve başka aktiviteler gerçekleştirebileceği sanal bir ortam olarak anlattı.

Microsoft da HoloLens'in bir uyarlaması olan ve kullanıcıların hologram olarak toplantı yapmasını sağlayan Holoportation adlı projesini yakın bir zamanda sergilemişti.

Zuckerberg, çoklu evren fikrini gerçekleştirmeye henüz uzak olduklarını da söyledi. Ancak Zuckerberg, hedefin uzak olması hiçbir zaman ulaşılamayacağı anlamına gelmediğini de belirtti..



