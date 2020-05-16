Giphy, kullanıcılarına GIF oluşturma, paylaşma ve düzenleme konusunda pek çok araç sunuyor. Son birkaç yıldır Instagram, Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp da, Giphy'nin API'si sayesinde kullanıcılarına GIF seçenekleri sunuyor. Hatta Facebook'un açıklamasına göre; Giphy'nin trafik kaynaklarının yüzde 50'sini Facebook uygulama ailesi oluşturuyor.

Instagram’ın Ürün Başkan Yardımcısı Vishal Shah, “İnsanlar yine GIF'ler yükleyebilecek, geliştirici ve API ortakları yine aynı API'lere erişebilecek ve Giphy’nin yaratıcı topluluğu harika içerikler üretmeye devam edebilecek” açıklamasını yaptı.

Twitter, Pinterest, Slack, Reddit gibi popüler platformlar da Giphy’yi daha önceki gibi kullanmaya devam edebilecek. Şimdilik Giphy’nin bu hizmetlerinde bir değişiklik olmayacak.