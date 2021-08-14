İngiltere’nin rekabet kurumu, Facebook’un GIF paylaşım platformu Giphy’yi satın almasının sosyal medya ve dijital reklam alanlarında rekabete zarar vereceğine hükmetti.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) bağımsız soruşturma başkanı Stuart McIntosh, “Giphy’nin devralınması, Facebook’un GIF’leri rakip platformlardan çekmesine veya bunlara erişmek için daha fazla kullanıcı verisine ihtiyaç duymasına neden olabilir. Ayrıca Facebook’a potansiyel bir rakibi ortadan kaldırabilir” dedi.

CMA, inceleme sonuçları için 2 Eylül’e kadar ilgili taraflardan yorum bekliyor. İnceleme, nisan ayında Facebook’un rekabet ile ilgili ortaya çıkan endişeleri gidermek için herhangi bir taviz vermeyeceğini söylemesinin ardından derinlemesine bir soruşturma başlamıştı.



