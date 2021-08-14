Facebook, Giphy'yi satmak zorunda kalabilir
İngiltere’nin rekabet gözlemcisi yaptığı açıklamada; iki şirket arasındaki anlaşmanın görüntülü reklamcılıkta rekabete zarar vereceğini tespit ettikten sonra Facebook Inc’in GIF web sitesi Giphy’yi satmasının gerekebileceğini söyledi.
14 Ağustos 2021, Cumartesi 08:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İngiltere’nin rekabet kurumu, Facebook’un GIF paylaşım platformu Giphy’yi satın almasının sosyal medya ve dijital reklam alanlarında rekabete zarar vereceğine hükmetti.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) bağımsız soruşturma başkanı Stuart McIntosh, “Giphy’nin devralınması, Facebook’un GIF’leri rakip platformlardan çekmesine veya bunlara erişmek için daha fazla kullanıcı verisine ihtiyaç duymasına neden olabilir. Ayrıca Facebook’a potansiyel bir rakibi ortadan kaldırabilir” dedi.
CMA, inceleme sonuçları için 2 Eylül’e kadar ilgili taraflardan yorum bekliyor. İnceleme, nisan ayında Facebook’un rekabet ile ilgili ortaya çıkan endişeleri gidermek için herhangi bir taviz vermeyeceğini söylemesinin ardından derinlemesine bir soruşturma başlamıştı.