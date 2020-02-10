Facebook hacklendi: 13.4 milyon takipçinin hesabı tehlikeye atıldı

Onur Binay/posta.com.tr

Resmi Facebook Twitter hesabından "Facebook bile hacklenebilir" şeklinde tweet atıldığında, bunun sosyal ağ için rahatsız edici bir sanal yolculuğun başlangıcı olacağını anlamış olabilirsiniz.

Facebook’un Instagram ve Twitter hesapları ile Facebook Messenger’ın resmi Twitter hesabı kısa bir süreliğine hacklendi. Yapılan siber saldırının sorumluluğunu, Dubai merkezli hack grubu OurMine üstlendi. Grup, resmi hesaplara sızdıktan sonra yaptığı paylaşımda “Facebook bile hacklenebilir; ama güvenlik önlemleri en azından Twitter’dan daha iyi” ifadelerini kullandı.

Hesap devralmaları 30 dakikadan az sürdü. Aslında Facebook için bol miktarda utanç yaratacak kadar uzun.

Resmi Facebook hesaplarının Twitter hesabının devralınması 7 Şubat Cuma günü gerçekleşti. Facebook Twitter hesabı 13.4 milyon takipçisine gece boyunca tweet attı. Bunlar arasında "Merhaba, biz OurMine'yiz. Peki, Facebook bile hacklenebilir ama en azından onların güvenliği Twitter'dan daha iyi." şeklinde yazılanlar var.

Saldırı, Khoros adlı bir pazarlama platformu aracılığıyla yapıldı. Platform, işletmeler tarafından sosyal medya hesapları ve marka imajlarını yönetmek için kullanılıyordu ve platformun, müşterilerin hesap detaylarına erişim izni vardı. Khoros da saldırıların artması dolayısıyla kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada, platformlarında bir açık olduğunu itiraf etmişti.

Bir Twitter sözcüsü, "Sorundan haberdar olur olmaz, güvenliği ihlal edilmiş hesapları kilitledik ve Facebook'taki ortaklarımızla geri yüklemek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

ESET'te bir siber güvenlik uzmanı olan Jake Moore, geçmişte OurMine'in karanlık web kaynaklarından sızan kimlik bilgilerini kullandığını, ancak "burada hesap şifrelerini değiştirmek için şifre sıfırlamalarını kullandıkları anlaşılıyor" dedi.