Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin Facebook ve Instagram sosyal ağları için içerik oluşturan kullanıcılara 2022 yılına kadar 1 milyar dolar ödemeyi planladığını duyurdu.

Şirket bu sayede, TikTok gibi diğer popüler hizmetlerle rekabet ederken, platformları için içerik oluşturanları kendine çekmek istiyor.

Zuckerberg, konu hakkında şunları söyledi: “Milyonlarca içerik oluşturucunun geçimini sağlaması için en iyi platformları oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle içerik oluşturucuları 2022′ye kadar Facebook ve Instagram’da oluşturdukları harika içerikler için ödüllendirmek üzere 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak yeni programlar oluşturuyoruz . İçerik oluşturuculara yatırım yapmak bizim için yeni değil, ancak bu işi zaman içinde genişletmekten heyecan duyuyoruz.”

Facebook, yaptığı açıklamada, bu girişimin bir parçası olarak, şirketin şu andan yıl sonuna kadar içerik oluşturuculara belirli kilometre taşlarına ulaşmaları için ödeme yapacak yeni bonus programları sunmayı planladığını söyledi.

Yaklaşan bonus programları arasında, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek ve Instagram için harika Reels içeriği oluşturan ABD’li kullanıcılara ödeme yapacak olan bir Reels Yaz Bonusu var.

Şirket, bu yaz Instagram uygulamasında ve bu sonbaharda Facebook uygulamasında içerik oluşturucuların çalışabilecekleri bonuslar hakkında bilgi edinebilecekleri özel alanlar başlatmayı planladığını söyledi.







