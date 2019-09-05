Facebook için skandal iddia!

ABD'li teknoloji devi Facebook’ta, iddiaya göre 419 milyon kullanıcının telefon numarası sızdırıldı

05 Eylül 2019, Perşembe 19:02
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Facebook için skandal iddia!

TechCrunch'ın açıkladığı rapora göre, 419 milyon Facebook kullanıcısının telefon bilgileri, yaşadıkları bölge, cinsiyetleri ve yaşları gibi kişisel bilgiler şifresiz bir internet sunucusunda yayınlandı.

Son sızıntıyla birlikte, milyonlarca kullanıcının telefon bilgileri herkesin ulaşabileceği bir veri tabanında açığa çıkarıldı.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Şirketten yapılan açıklamada, veritabanının kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğuna yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Bilgilerin Nisan 2018'de yaşanan Cambridge Analytica veri ihlali skandalından önce toplandığı düşünülüyor.

TechCrunch'ın uyarısının ardından söz konusu veri tabanına erişim engellendi.


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