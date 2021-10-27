Facebook ile ilgili skandal haberler gelmeye devam ediyor!

Washington Post, Facebook belgelerine dayandırdığı haberinde, şirketin mühendislerinin 2017'den itibaren, kullanıcıların ilgisini çektiği için "daha çok tepki toplayan duygusal ya da provokatif gönderilerin daha çok görüntülenmesini sağladıklarını" bildirdi. Buna göre öfke emojisi, beğeni emojisinden beş kat daha fazla değer kazandı.

Belgelere göre şirketin araştırmacıları, bu kararın "istenmeyen, dezenformasyon yayan, tık tuzağı" gönderilerin yayılmasıyla sonuçlanacağı konusunda şirketi uyardı.

2019 yılında şirketin veri uzmanları da, öfke emojisi verilen gönderilerin büyük oranda dezenformasyon ve nefret içerdiğini doğruladı.

Süreç boyunca çalışanların bu durumu düzeltme önerilerinin kulak arkası edildiği ve geçen sene, kullanıcıların gönderilerinin çok fazla öfke emojisi almasından hoşnut olmadıklarının ortaya çıkmasıyla bu emojilerin değerinin düşürüldüğü ifade edildi.

Associated Press (AP) ise sene başında aşıların etkisiz ve tehlikeli olduğunu iddia eden gönderilerin yayılmasını durdurmak için şirket çalışanlarının yaptıkları önerilerin dikkate alınmadığını ve bulunan çözümlerin gecikmeli biçimde uygulamaya koyulduğunu yazdı.

Haberde, şirketin bu konuda harekete geçmekte isteksiz davranmasının, gelir kaybı endişesinden kaynaklandığı iddia edildi.

AP'ye konuşan sosyal medya ağları ve dezenformasyon konusunda araştırmalar yapan Cyabra şirketinin CEO'su Dan Brahmy, "Zorunda kalmadıkları için yapmadılar. Yapmadılar çünkü gelirleri etkilenirdi." diye konuştu.

Brahmy, Facebook'u adım atmaya yalnızca ABD yönetiminin zorlayabileceğini vurguladı.

ABD Senatosunda iki partiden senatörlerin teklif ettiği kanun, sosyal medya platformlarının kullanıcılara algoritmaları kapatma hakkı vermesini öngörüyor.

Associated Press-NORC Kamuoyu Araştırma Merkezinin ay başında yayımladığı ankete göre ABD'lilerin yüzde 95'i sosyal medyada dezenformasyonu problem olarak nitelendirirken yaklaşık yarısı bu problemden ABD yönetimini sorumlu gördüğünü bildirmişti.

AA



