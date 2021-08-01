Facebook ile Ray-Ban akıllı gözlükler için iş birliği yaptı

Facebook, akıllı gözlük üretmek için geçtiğimiz Eylül ayında Ray-Ban ve EssilorLuxottica ile ortaklık kurduklarını açıklamıştı. O zamandan bu yana cihazın artırılmış gerçeklik yetenekleri sunmayacağı da paylaşılmıştı.

Facebook, bir sonraki tanıtımının Ray-Ban akıllı gözlükleri hakkında olacağını açıkladı. Şirket, yeni üretilecek Ray-Ban akıllı gözlüklerinin gelecek planlarının bir parçası olduğunu düşünüyor.

Facebook CEO’su, ''bir sonraki ürünün EssilorLucxottica ile ortaklaşa geliştirilen Ray-Ban akıllı gözlükleri olacak ve gözlüklerin ikonik form faktörü olduğu için özgün şeyler yapmanıza izin veriyorlar'' açıklamasında bulundu

Yeni gözlükler entegre bir ekrana sahip olmayacak. Aynı zamanda gözlüklerin arttırılmış gerçeklik cihazı olarak üretilmek istenmediği de bildirildi.

AR gözlükleri, Facebook için sanal ve fiziksel dünyayı birleştirmesinin yanı sıra alışveriş, çalışma ve sosyalleşme için de kullanılmak isteniyor.