Ensar Şahintürk adlı yazılımcının binlerce Instagram hesabından çalışan bir otomasyon yazılımı geliştirerek yüz binlerce Instagram profilinden veri topladığı ve bu verileri çok sayıda site üzerinden yayınladığı ifade ediliyor.

ZDNet tarafından aktarılan bilgilere göre, mahkeme belgelerinde söz konusu kişinin, İstanbul’da yaşayan bir yazılım geliştiricisi olan Ersan Şahintürk olduğu bilgisi yer aldı. Yazılımcıyı defalarca uyardığını açıklayan Facebook, sonuç alamayınca Şahintürk’ü ABD’de mahkemeye verdi. Şahintürk, açılan davanın sonucunda bu işten elde ettiği gelirleri Facebook’a geri ödemek zorunda kalabilir.

Mahkeme dosyalarına göre, Türk yazılımcı Ersan Şahintürk, 20’den fazla Instagram klon sitesi oluşturdu. Bu siteler arasında jolygram.com, imggram.com, imggram.net, finalgram.com, pikdo.net ve ingram.ws adresi siteler yer alıyor. Bunlardan eskisinin Ağustos 2017 tarihinde oluşturulduğu ve sitelerin büyük çoğunluğunun bugün hala aktif durumda olduğu belirtiliyor. Siteler aracılığı ile verileri toplanan Instagram hesabı sayısı ise 100.000'i buluyor.

Facebook’un iddialarına göre Şahintürk, bu siteler aracılığı ile hesaplardan topladığı profil bilgilerini Instagram dışı adreslerde yayınlıyor. Bu sitelerde kendi reklamlarını gösteriyor



