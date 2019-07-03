Sosyal medya devi Instagram ve WhatsApp'a pek çok ülkede erişim sağlanamadı.

Yaşanan Cloudflare servisinin çöküşünden etkilenmeyen Facebook servislerinde, dün ve bugün erişim sıkıntısı yaşandı.

Özellikle Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı etkileyen erişim sorunu, Avrupa'nın büyük bir bölümünde şikayetlere neden oldu.

Avrupa ve Amerika'dan pek çok sorun bildirimi yapılmış olmakla birlikte, Türkiye'de de zaman zaman erişim sıkıntıları yaşandı.

Sorunun en yaygın görüldüğü ülkeler arasında ABD, İngiltere ve Almanya gösteriliyor.