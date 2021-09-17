Gizli tutulan araştırma sonuçlarına göre, İnstagram genç kullanıcılarda anksiyete ve depresyonu artırıyor, psikolojilerini ve beden algılarını olumsuz etkiliyor. 2019 yılında yapılan ve gizlenen araştırmanın sunumunda “Her üç genç kızdan birinin olumsuz olan beden algısını daha da olumsuzlaştırıyoruz ve bozuyoruz” ifadeleri yer alıyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde gençlerin yüzde 6’sının, İngiltere’de ise yüzde 13’ünün Instagram yüzünden kendilerini öldürme isteği duydukları belirtildi.

Şirket bunun ardından, “Zorbalık, intihar, kendine zarar verme ve diğer zararlı etkiler gibi konularda Instagram'ı herkes için güvenli bir yer haline getirmek amacıyla çalışmalar yaptık. Yaptığımız araştırmalar ve uzmanlardan aldığımız bildirimlerle birlikte, insanların kendilerini zorbalıktan koruyabilecekleri yenilikler geliştirdik. Herkese 'beğeni' sayılarını gizleme seçeneği sunduk ve yerel destek kuruluşları üzerinden insanlarla iletişimde olmayı sürdürdük” dedi.



