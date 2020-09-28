Facebook, iPhone’da Messenger ve diğer üçüncü parti uygulamaların varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak ayarlanabilmesi için Apple ile görüşüyor.

Facebook’un Messenger operasyonlarından sorumlu Stan Chudnovsky ise Apple’ın kullanıcılarını iMessage kullanmaya mecbur bırakmak yerine, kendi varsayılan mesajlaşma uygulamalarını tercih edebilmelerini sağlaması için ikna etmeye çalıştıklarına işaret etti.

Chudnovsky yaptığı açıklamada, "İnsanların farklı mesajlaşma uygulamalarını ve telefonlarında varsayılanı seçebilmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Apple’ın yaklaşımının üçüncü taraf uygulama geliştiricilere karşı adil olmadığını belirten Chudnovsky ayrıca, şirketin bu tip geliştiricilere iOS platformunda eşit şartlar sağlamadığının da altını çizdi.

Apple'ın Mesajlar uygulaması ve şifrelenmiş iMessage uygulaması şirket için önemli bir yazılım parçası. Şirketin üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarına izin verme şansı zayıf olsa da, Facebook şansını zorlamaya devam ediyor.