Facebook, yeni tasarımı ilk olarak 2019'daki F8 geliştiricileri konferansında açıkladı ve kullanıcıların küçük bir kısmının bunu denemesine izin verdi. Şirket aylar süren testlerden sonra, yeni tasarımı tüm masaüstü kullanıcılarıyla buluşturdu.

Bu özellik ayrıca Facebook Messenger ve WhatsApp'ta da uygulandı. Masaüstü uygulamasındaki karanlık mod ayrıca daha akıcı gezinme ile uygulamanın görünümünü değiştirir.

Facebook yeni masaüstü tasarımında, sol tarafta profil bağlantınızın bulunduğu bir kenar çubuğu, özel COVID-19 Bilgi Merkezi sayfası ve diğer etkileşim ögelerinin yanı sıra Messenger bulunuyor. Sağ tarafta ise arkadaşlar listesi ve merkezde yayın akışı tüm alanı yer alıyor. Kullanıcılar yeni bir Grubu kurmadan önce ön izleme yapabiliyor ve mobil uygulamada nasıl görüneceğine bakabiliyor.

Yeni tasarımı açmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Eski Facebook ayarları menüsünü açmak için üst menü çubuğunun sonundaki aşağı oka tıklayın.

"Yeni Facebook'a geç" i tıklayın.

Aynı aşağı oku tıklayın ve karanlık modu kapalı durumundan açık konuma getirin.



