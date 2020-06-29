Facebook karanlık modu mobil kullanıcılarıyla test etmeye başladı

SocialMediaToday sitesinde yer alan habere göre, Facebook mobil uygulamalarında da karanlık mod testlerine başladı. Şirketten verilen bilgiye göre, şu an için çok az sayıda kullanıcı test sürecine dahil edildi.

Facebook daha önce Lite uygulamasında karanlık modu kullanıcılarına sunmuştu. Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi platformlarında da uzun süredir karanlık mod desteği sunuluyor.

Facebook için yeni özelliğin daha geniş kitlelere dağıtımı için zaman ise belli değil.



