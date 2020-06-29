Bilim & Teknoloji Facebook karanlık modu mobil kullanıcılarıyla test etmeye başladı

Facebook karanlık modu mobil kullanıcılarıyla test etmeye başladı

Bilim & Teknoloji

Facebook karanlık modu mobil kullanıcılarıyla test etmeye başladı

Facebook, bazı kullanıcıların artık mobil uygulamada karanlık moda geçebildiğini doğruladı. Onur Binay/posta.com.tr

29 Haziran 2020, Pazartesi 16:24 Son Güncelleme:
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SocialMediaToday sitesinde yer alan habere göre, Facebook mobil uygulamalarında da karanlık mod testlerine başladı. Şirketten verilen bilgiye göre, şu an için çok az sayıda kullanıcı test sürecine dahil edildi.

Facebook daha önce Lite uygulamasında karanlık modu kullanıcılarına sunmuştu. Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi platformlarında da uzun süredir karanlık mod desteği sunuluyor.

Facebook için yeni özelliğin daha geniş kitlelere dağıtımı için zaman ise belli değil.


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