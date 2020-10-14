Facebook kullanıcı sayısı 2,7 milyar oldu

2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,7 milyar olurken, Facebook 2012 yılının üçüncü çeyreğinde aktif kullanıcıların 1 milyarı aşmasıyla bu bandı aşan ilk sosyal ağ olarak kayıtlara geçmişti. Aktif kullanıcı sayısı ise 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış olanlardan oluştu.

Yapılan araştırmaya göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 158 bin 713 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı 20 bin 914 olarak kaydedilirken, 2012 yılında Facebook’un medyada konuşulma sayısı ise 8 bin 194 olarak gözlendi.