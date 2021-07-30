Facebook Manavgat’ta Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini etkinleştirdi

Özellik sayesinde etkilenen bölgedeki kişiler, olayla ilgili paylaşımda bulunduğunda Güvenlik Durumu Kontrolü etkinleştirilecek. Güvenlik Durumu Kontrolü etkinleştirildiğinde, etkilenen bölgedeki kişiler Facebook'tan kendilerini güvende olarak işaretlemeleri için bir bildirim alabilecek. Buna ek olarak, Güvenlik Durumu Kontrolü bildirimine tıklayan kişiler, arkadaşlarının etkilenen bölgede olup olmadıklarını veya güvende olduklarını bildirip bildirmediklerini de görebilecek. Kullanıcılar Manavgat için etkinleştirilen Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini kullandıkça ve yangından etkilenen diğer bölgelerde de konuyla ilgili paylaşım yapmaya devam ettikçe, özellik diğer bölgeler için de etkin hale gelecek.

Bir afet durumunda bir başkasının güvende olup olmadığını sormak için şu adımları izleyebilirsiniz: