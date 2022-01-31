Bilim & Teknoloji Facebook Messenger ekran görüntüleri için bildirim gönderecek

Facebook Messenger ekran görüntüleri için bildirim gönderecek

Bilim & Teknoloji

Facebook Messenger ekran görüntüleri için bildirim gönderecek

Facebook Messenger, kaybolan mesajların ekran görüntüsü alındığında kullanıcıları uyararak gizliliği artıracak.

31 Ocak 2022, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Messenger, SnapChat özelliğinden yola çıkarak ekran görüntüleri için bildirim gönderecek.

Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg konu hakkında, “Şifreli sohbetlere GIF’ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz” dedi.

Facebook buna ek, WhatsApp’ta olduğu gibi sohbetleri bilgisayar korsanlarının veya devlet gözetiminden uzak tutmaya yardımcı olduğu söylenen uçtan uca şifreli (E2EE) grup sohbeti ve çağrılarını da kullanıma sunuyor.

Bir kullanıcı, E2EE sohbetinde mesajın ekran görüntüsünü alırsa artık kullanıcılar bilgilendirilecek. Hatta gerekirse konuşmayı engellemek ve bildirmek için ek seçenekler de olacak.

Bu yeni özellikler hem web hem de mobil arayüzlerde kullanıma sunulacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde de küresel olarak kullanılabilecek.

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