Facebook Messenger masaüstü uygulaması kullanıma sunuldu
Facebook Messenger, sonunda kendine özel masaüstü uygulamasını yayınladı. Microsoft Store ve Mac App Store üzerinde yayında olan uygulama, mobil ve web sürümüyle çok benzer bir arayüze ve ayarlara sahip. Onur Binay/posta.com.tr
04 Nisan 2020, Cumartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Facebook Messenger masaüstü uygulaması sayesinde kullanıcılar, bilgisayarları üzerinden arkadaşlarıyla ve aileleriyle görüntülü şekilde sohbet edebilecek.
Facebook Messenger’ın masaüstü uygulaması Microsoft Mağaza ve Mac App Store‘da yerini aldı. Bu uygulamada kullanıcılar tıpkı mobil ve web versiyonlarında olduğu gibi arkadaşlarına mesaj gönderebiliyor ve görüntülü görüşme yapabiliyor.
Facebook, ilk olarak 2016 yılında Messenger için özel masaüstü uygulaması sunacağını açıklamıştı.
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