Facebook Messenger masaüstü uygulaması kullanıma sunuldu

Facebook Messenger masaüstü uygulaması sayesinde kullanıcılar, bilgisayarları üzerinden arkadaşlarıyla ve aileleriyle görüntülü şekilde sohbet edebilecek.

Facebook Messenger’ın masaüstü uygulaması Microsoft Mağaza ve Mac App Store‘da yerini aldı. Bu uygulamada kullanıcılar tıpkı mobil ve web versiyonlarında olduğu gibi arkadaşlarına mesaj gönderebiliyor ve görüntülü görüşme yapabiliyor.

Facebook, ilk olarak 2016 yılında Messenger için özel masaüstü uygulaması sunacağını açıklamıştı.