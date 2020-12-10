Facebook, Mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetine de erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Şirket sözcüsü, “Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Messenger için 1800’den fazla şikayet aldıklarını belirten Facebook, Instagram için de 350 şikayet aldıklarını açıkladı.

Kısa süre önce dava edildi

Facebook, kısa süre önce ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından dava edildi. Bu davanın merkezinde firmanın rekabete aykırı davranışları ve iddia edilen yasadışı hamleler ile sosyal medya alanında bir monopoli oluşturması yer alıyor. Antitröst hamleleri ile daha önce de birçok kez gündeme gelen firma, bu sefer hiç olmadığı kadar büyük bir olayın merkezinde yer alıyor. Çünkü bu sefer süreçte WhatsApp ve Instagram da yer alıyor. Facebook’un satın alarak bünyesine kattığı bu iki platform da kurulan monopolinin bir parçası olarak görülüyor ve FTC şirketin bu firmaları elinden çıkarmasını istiyor. Facebook’un yasal bir karar ile hem WhatsApp hem de Instagram platformlarını satmak zorunda bırakılabileceği aktarılıyor. FTC net olarak bu iki şirketin de bağımsız hale gelmesini istiyor.







