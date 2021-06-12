Facebook, Messenger uygulamasına üç yeni özellik ekledi. Bu özellikler arasında uygulamaya eklenen yeni temalar, hızlı yanıtlama çubuğu ve QR kod okuma ile bu işlem sayesinde Facebook Pay aracılığıyla para gönderilecek olması yer alıyor.

Messenger kullanıcıları, yeni özelliklerin kullanıma sunulmasıyla 3 yeni tema kullanabilecekler. Bu temalar; Olivia Rodrigo, World Oceans Day ve F9 olarak isimlendiriliyor. Kullanıcılar Messenger ve Instagram’da yeni bir sohbet teması denemek için sohbet ayarlarınıza gidip, “Tema”ya dokunup seçim yapabilir.

Facebook Messenger’da verimliliği artırmak adına, Messenger medya görüntüleyicisine yeni bir hızlı yanıt çubuğu ekledi. Söz konusu yenilik sayesinde kullanıcılar ana sohbet sayfasına dönmeye gerek kalmadan, fotoğraf ve videolara hızlıca yanıt verebilecek ve aynı anda hem fotoğraf hem de videoya erişim sağlayabilecek.

Facebook’un Messenger’a eklediği son yenilik şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılar için geçerli. Yurt dışındaki Messenger kullanıcıları Facebook’a bağlı olmasalar bile Facebook Pay ile para göndermek veya talep etmek istediklerinde QR kodlarından ve ödeme bağlantılarından yararlanabilecek. Ayrı bir ödeme uygulaması indirmeye veya yeni kişiler eklemeye gerek olmadan para gönderme işlemi tamamlanabilecek. Kullanıcılar Kişisel QR kodlarına ve ödeme bağlantılarına erişmek için Messenger ayarlarını ziyaret edip Facebook Pay’e dokunarak işlemlerini tamamlayabilir.







