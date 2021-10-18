Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, fiziksel dünya ile dijital dünya arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak olan metaverse fikrinin Silikon Vadisi'ndeki başlıca destekçilerinden biriydi.

Bu teknoloji, örneğin birinin, aralarında binlerce kilometre olsa ve internet üzerinden konuşsalar bile, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla bir arkadaşıyla yüz yüzeymiş gibi hissetmesini sağlayabilir.

Facebook bir blog ilanında, "Metaverse, yeni yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Ve Avrupalılar onu en baştan şekillendirecek" dedi.

Duyuru şöyle devam etti: "Bugün, önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği (AB) içerisinde 10 bin yeni yüksek vasıflı iş yaratma planını duyuruyoruz."

İşe alınanlar arasında son derece uzmanlaşmış mühendislerin yer alacağı belirtildi ancak bunun dışındaki pozisyonlar hakkında bilgi verilmedi.